Manisa işkence görüntüleri! Gelin Fidan kaynanasının yaptıklarını çekti

MANİSA işkence görüntüleri Türkiye gündemine oturdu. Müge Anlı görüntüleri çekip ifşa eden gelinin foyasını ortaya çıkardı. Meğer herkesin alkışladığı o gelin de hiç masum değilmiş.

MANİSA 'nın Selendi ilçesinde 27 gün önce hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan’ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. İşkenceyi yapan 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşılan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan'dı. Görüntüleri çeken ise Fadime Aslan'ın gelini Fidan Aslan'dı ve o bunu sosyal medyaya vermişti. Fidan Aslan'ın bu ifşası sonrasında gündeme oturan ölüm Müge Anlı'nın programında masaya yatırılınca yeni ifşalar ve şoke eden yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerden biri ise işkenceyi çeken ve herkesin 'kahraman' gözüyle baktığı gelin Fidan Aslan'a aitti. Müge Anlı taziye evindeki göbek atma görüntüsünü yayınlayınca herkes bir kez daha dehşete düştü.