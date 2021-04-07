Kuru domates salatası nasıl yapılır hem hafif hem lezzetli!

Bu gün sizler için oldukça lezzetli ve kolay yapılan bir tarifimiz var kuru domates salatası! İşte sizler için tarifi...

Güneşi içine çekmiş, mis gibi kurutulmuş domatesleri, tazesini çok ve rahat bir şekilde bulduğumuzdan olsa gerek, sofralarımızda çok da sık kullanmıyoruz. Ama bu kuru domates mezesi tarifini denedikten ve o mis kokusunu hafızanıza aldıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Üstelik hiç pişirme derdi yok ve yaklaşık 10 dakikada hazır ve nazır oluyor. Karşınızda enfes kuru domates salatası tarifi!

Malzemeler;

1 çorba kasesi kuru domates, 1 tutam dere otu, 1 tutam yaş nane, 1 tutam maydanoz, 1 çay bardağı zeytin yağı, 1 adet limon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, Yeterince tuz, 100 gram yeşil zeytin.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=EPPnm-0Oe60