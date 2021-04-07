BIST 1.414
DOLAR 8,17
EURO 9,73
ALTIN 457,66
İNTERNETHABER TV

Kuru domates salatası nasıl yapılır hem hafif hem lezzetli!

Bu gün sizler için oldukça lezzetli ve kolay yapılan bir tarifimiz var kuru domates salatası! İşte sizler için tarifi...

Güneşi içine çekmiş, mis gibi kurutulmuş domatesleri, tazesini çok ve rahat bir şekilde bulduğumuzdan olsa gerek, sofralarımızda çok da sık kullanmıyoruz. Ama bu kuru domates mezesi tarifini denedikten ve o mis kokusunu hafızanıza aldıktan sonra vazgeçemeyeceksiniz. Üstelik hiç pişirme derdi yok ve yaklaşık 10 dakikada hazır ve nazır oluyor. Karşınızda enfes kuru domates salatası tarifi!

Malzemeler;

1 çorba kasesi kuru domates, 1 tutam dere otu, 1 tutam yaş nane, 1 tutam maydanoz, 1 çay bardağı zeytin yağı, 1 adet limon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, Yeterince tuz, 100 gram yeşil zeytin.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=EPPnm-0Oe60

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı o anlar kamerada
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Konya'da Türk Yıldızı uçağı düştü pilot Burak Genççelebi şehit oldu!
Samsun'da kafasına bıçak saplanmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Fidan Aslan taziye evinde göbek atmış Müge Anlı görüntüleri verdi foyasını çıkardı
Manisa işkence görüntüleri! Gelin Fidan kaynanasının yaptıklarını çekti
Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi
Doğum sancısı çeken kedi diş kliniğine gitti, burada 4 yavru doğurdu işte o anlar
Irak, Azerbaycan'dan sonra bu kez Gaziantep! Siloyu patlayıcılarla enkaza çevirdi
İsmail Küçükkaya açıkladı! Futbolcuların aşılama çalışmaları başlıyor
Yorumlar