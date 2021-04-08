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MEDYA

Yasak Elma 106. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 12 Nisan 2021 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

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