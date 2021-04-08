Tamer Karadağlı'dan kriz yaratan Savaşçı paylaşımı için açıklama

Yayın tarihi bir türlü netleşemeyen Savaşçı dizisi ile ilgili paylaşım yapan Tamer Karadağlı kısa süre sonra paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Bir süredir ekran macerasına ara veren ve yayın tarihi adeta Arap saçına dönen Savaşçı dizisi ile Fox Tv arasındaki kriz büyüyor. Bu sezon Savaşçı dizisi kadrosuna katılan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı izleyici karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığı şu dönemlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Savaşçı dizisi ile ilgili paylaşımda bulunan ve yayın tarihini açıklayan Tamer Karadağlı paylaşımını kısa süre sonra kaldırmak zorunda kaldı ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fox Tv'nin Savaşçı dizisi oyuncularına paylaşım yasağı uyguladığı iddia edildi. Dizi ile ilgili hiçbir paylaşım yapılmaması istenen dizi ile ilgili Tamer Karadağlı'nın yaptığı paylaşım kriz yarattı. Instagram hesabından dizinin yayın tarihini açıklayan Karadağlı yaptığı paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı ve konuya açıklık getirdi:

"FOX müjdeyi kendisi vermek istemiş. Farkındaysanız hiçbir arkadaşımız da paylaşım yapamıyor çünkü yasak. Çekimlere devam ediyoruz ama kanal bize hala bir gün veremedi. 17'sinde de olmayabilirmiş"

Usta oyuncunun paylaşım için çektiği videodaki sitemli tavrı dikkatlerden kaçmadı.