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Arnavutköy'de kadınların polisten kurtulmak için tepki çeken yöntemi

ARNAVUTKÖY'de iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, polise teslim olmamak için olmadık şeyler denedi. Sokak ortasında üzerindeki kıyafetleri çıkaran ve idrarını yapan kadınlar uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı

Arnavutköy'de iki kadın yanında bulunan çocukla mağazadan cep telefonu çaldı.  İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kısa sürede kadınların bulunduğu caddeye gelen polis ekipleri, aralarında kız çocuğunun da bulunduğu şüphelileri polis merkezine götürmek istedi. Polisleri görünce bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadınlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sokağa tuvaletlerini yaptı. Kadınlar, ellerindeki idrarı polislere atmaya başladı.

Hırsızlık şüphelisi kadınlar, olay yerine gelen kadın polislerin müdahalesiyle gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezine götürüldü. Buradaki ifadelerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı.  Çiğdem M. ve Ceylan M., iş yerinden hırsızlık suçunu işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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