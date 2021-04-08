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CHP'li Türker Ertürk'ün bu söylediklerini düşman bile demez!

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk düşmanın bile söylemediği sözler sarf etti!

Darbe bildirisinin altında imzası olan isimlerden biri olan CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ün düşmanın bile söylerken biraz ileri mi gidiyoruz acaba diye düşüneceği kelimeleri faşist bir şekilde parmaklarını sallaya sallaya söylüyor. Demokratik yollarla iktidar düşmezse Türk halkını cezalandırırız diyen Ertürk, utanmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan için eli kanlı diyor...İnanılacak gibi değil... Bu kadar kin, nefret, haset neyin nesi? 

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