Oktay Kaynarca'dan bomba Süleyman Çakır paylaşımı

Gıyabında cenaze namazı kılınan ve gazetelere ölüm ilanları verilen Süleyman Çakır karakterinin 17 yıl sonra bile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmesinin heyecanını yaşayan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Oktay Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ve Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş olan Süleyman Çakır karakterinin Twitter'da TT olması üzerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaynarca'nın açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı. Kaynarca paylaşımında "Güzel adamdı güzel adamların sayesinde güzel kaldı" dedi.

Kaynarca videoda ise "Bu sabah Twitter'da Süleyman Çakır'ı gördüm. 17. seneyi devriyesinde bile hala TT olan bu durumu bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu kadar özlenen bir adam Süleyman Çakır bir yerden çıkıp gelse de bu hasret bitse mi diye düşünmüyor da değilim açıkcası" dedi.