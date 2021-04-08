Koç burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları odağınız parada!

12-18 Nisan haftası Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 12-18 Nisan haftası burç yorumları...

Haftaya Yeniay ile başlıyoruz buda demek oluyor ki ilişkilerle ilgili bir döngüye giriyorsunuz ayrıca bu Yeniay hayatınızda yeni başlangıçlar yapacağınızı ve yeni adımlar yapacağınızı da gösteriyor. Pazartesi akşamından perşembeye kadar Ay Boğa burunda yani odağınız parada, finansal konularda.

Salı günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizleri oldukça sinirli yapabilir aman dikkat edin yükselen Koç'lar. Perşembe itibari ile Ay İkizler burcunda demek ki zihniniz çok yoğun olacak bir takım kararlar, planlarınız var.