İkinci el araç alım satımına vergi geliyor! Aracını satandan binde 5 vergi alınacak

İkinci el araç satışından da vergi alınması gündeme geldi. İkinci el araç satışlarından binde 5 vergi almak için hazırlanan yasa taslağının yakında TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasalaşması bekleniyor.

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Arabasını satacaklara kötü haber. Hazırlanan yasa taslağına göre, ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarı da aracın en az kasko değeri kadar olacak. Böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacak. Sözcü'nün haberine göre, önerinin yasalaşması halinde, iğneden ipliğe vergi yükü altında ezilen vatandaşın omuzlarına bir ek yük daha binecek. 2020'de 6 milyon adet civarında ikinci el araç satıldığı düşünüldüğünde, milyarlarca liralık vergi toplanacak.

Satış fiyatının binde 5'i kadar vergi

Meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildi.

Pazar hareketleniyor

İkinci el analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pandeminin etkisiyle sıfır araç tedariğindeki sıkıntı nedeniyle ikinci ele talebin arttığını hatırlatarak, devletin bu hareketi gördüğünü ve vergilendirmek istediğini belirtti. Yeni verginin satışlara ve fiyatlara büyük bir etkisi olmayacağını anlatan Yalçın, “100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alınacak. Ama 300 bin TL'den itibaren fiyatlara kısmi etkisi olacaktır. Pazarda 15 Kasım 2020'ye kadar inanılmaz bir hareket vardı. Şu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayına oturdu. Havaların ısınmasıyla pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda da yükselen bir grafik var” dedi.

“Satıştaki kârlar vergilendirilmeli”

Hazırlanan yasa taslağını değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen, geçen yıl ikinci el piyasasının büyüklüğünün 300 milyar liraya çıktığını söyledi. Bu satışlardan çok büyük kârlar elde edildiğini ifade eden Türkmen, “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı” dedi.