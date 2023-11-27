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İHH Gazze'ye 8 tır daha yardım malzemesi gönderdi!

İHH Gazze'ye 8 tır daha yardım malzemesi gönderdi!

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yaptığı insani yardım çalışmaları kapsamında bölgeye 8 tır daha yardım gönderdi.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, AFAD ve Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze'ye ulaştırılacak yardımlar, İstanbul'dan kuru yük gemisine yüklenerek Mersin Limanı'na doğru yola çıktı.

Mersin Limanı'nda AFAD'a teslim edilecek yardımlar, Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze'ye ulaştırılacak.

İHH tarafından gönderilen 8 tırda 166 bin 752 konserve, 120 bin maske, 25 bin 32 ıslak mendil, 15 bin 528 çocuk bezi, 8 bin 64 kadın pedi ve 2 bin 700 hasta bezi yer alıyor.

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