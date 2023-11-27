5 kişilik kripto para çetesinden 10 milyon liralık vurgun

Zonguldak’ta 5 kişilik kripto para dolandırıcılık çetesi, 35 kişiyi dolandırdı. Harekete geçen polis, çete üyelerini gözaltına aldı. Çetenin, mağdurları 10 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak’ta 5 kişilik kripto para çetesi çökertildi. Zonguldak polisi tarafından yürütülen araştırmalar sonucu 5 kişilik kripto dolandırıcılık çetesinin, para kazandırmak vaadiyle 35 kişiyi 10 milyon 800 bin lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.



Harekete geçen ekipler, çeteyi çökertmek için “Kırık Zincir” isimli operasyon başlattı. 23 Kasım’da Bursa’da düzenlenen operasyonla, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.



Çetenin, farklı gelir gruplarından vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri lüks araçlar, evlerinde bulunan altın ve nakit paralar, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına el konuldu.



26 Kasım günü Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.U.Ö. ve H.Ö. serbest bırakılırken, E.C.Ö., O.Ö. ve B.S.Y. isimli üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.