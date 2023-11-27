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Cumhuriyet'in 100. Yılı Malta'da özel konserle kutlandı!

Cumhuriyet'in 100. Yılı Malta'da özel konserle kutlandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği ve Roma Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "100. Yıl Konseri" düzenlendi.

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Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği, Roma Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen özel programa, Malta Cumhurbaşkanlığından ve çeşitli bakanlıklardan üst düzey katılımcılar, yabancı misyon şefleri, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, müzikseverler ve davetliler katıldı.

Konserde Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları sahne alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden Aşık Veysel’in zamana meydan okuyan eserlerine kadar Türk müziğinin seçkin örneklerini icra etti.

Yunus Emre Enstitüsünün Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutlamak için Malta’da ilk kez düzenlediği kültürel faaliyetler kapsamında verilen konsere yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Şen, programda yaptığı konuşmada, "Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız müzikleri ve şarkılarıyla sizi Anadolu'ya ve Türkiye'ye taşıyacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığımız 2023 yılında bu çerçevede muhtelif faaliyetler düzenlemekteyiz. Bu faaliyet de bunlardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen programa ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı George Vella ve eşine şükranlarını sundu.

Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlayan 100. yıl kutlamaları, Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde devam etti. Burada verilen "100. Yıl Konseri"ne Maltalılar da yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Malta'da Türk kültürünü tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirterek Maltalıların gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

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