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İçişleri Bakanlığı'ndan kayak otelleri ile ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Covid-19 tedbirleriyle ilgili yeni bir genelge gönderdi.

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Genelgeye göre, konaklama tesisleri için saat 22.00'den sonra getirilen müzik yayını yasağı kayak otellerinde kısıtlamanın olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak. Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirler alınacak, etkinliklere müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge şöyle:

- Konaklama tesisleri için getirilen “açık alanlar dahil restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü müzik yayınına saat 22.00’den sonra izin verilmeyecek.

- Kural, kayak otellerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu süre ve günlerin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.

- Yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek her türlü tedbir alınacak.

Parti, eğlence vb. etkinliklerin düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

- Telesiyej, teleski gibi mekanik hatların iniş ve biniş noktalarında olası yığılmaları engellemek için fiziki mesafe kurallarına uygun bekleme alanı düzenlenecek.

- Emanet dolaplarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, konakladığı sürece aynı dolabın aynı misafir tarafından kullanımı sağlanacak kayak otelleri ve tesislerinde covid-19 tedbirleri,  valilik ve kaymakamlıklarca il/ilçe salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri tarafından düzenli olarak denetlenecek.

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