Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında ağır konuştu: Firavunları göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ağır eleştirilerde bulundu. Hükümeti halktan uzaklaştığını savunan Kılıçdaroğlu, "Firavunların iktidarı bu iktidar. Firavunları göndereceğiz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM grup toplantısında konuştu. Erdoğan'a çok tartışılacak ifadelerle yüklenen Kılıçdaroğlu, eleştirinin dozunu çok yükseltti. Erdoğan'ı firavun ismi verilen zalim Mısır kralların benzeten Kılıçdaroğlu, ayrıca "Doların önünde secde eden adamlar yerli ve milli olur mu?" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun siyasetin tansiyonunu yükselten açıklamalarından satır başları:

CHP AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu?

Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Tarihte bilmem ne oldu diyorlar; tarihte ne olduysa olmuş. CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman engelledi? Neden en insafsızca biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun! Biz yanlıştır diyoruz, kıyameti koparıyorlar.

AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Eğer Bütün 83 milyon ülke çalışıp beşli çeteye çalışsın, paralar onlara bir avuç azınlığa gitsin diyorsan tamam ama böyle demeyeceğini ben de biliyorum.

Biz insafsızca milletin iliğini sömürerek 5'li çeteye verilen ihaleleri eleştiriyoruz. Vatandaştan topladığınız vergileri bir avuç beslemeye veriyorsunuz, bizde eleştiriyoruz. Sahte diplomayla kamu bankasına YK üyesi, rüşvet alanı büyükelçi atadın.

Hangi sorunun çözdüler?

AK Parti'ye oy veren kardeşlerime soruyorum: 19 yıldır oy verdiniz. Bu süreçte istediklerini yaptılar. Peki 19 yılın sonunda hangi sorununuzu çözdüler? Ama kendi sorunlarını çözdüler.

Erdoğan'a "firavun" dedi

Fakirin fukaranın hakkını savunmak ne zamandan beri suç olmaya başladı. Bunların devr-i iktidarlarında oldu. Firavunların iktidarı bu iktidar. Kibir iktidarı bu iktidar... Fakirin, fukaranın hakkını savunacağız. Firavunları göndereceğiz.

"Doların önünce secde ediyorlar"

Doların önünde secde eden adamlar yerli ve milli olur mu? Her şeyi ithal edeceksin, sonra da yerliyim milliyim diyeceksin. Hadi canım sende. 19 yıldır iktidardalar, bir tek sorunu çözdüm diyemezler.

Esnafın sorunları

Pandemi dolayısıyla kapalı olan dükkandan bir de elektrik borcunu istiyorlar. Bir esnafa 24 bin 963 liralık elektrik faturası gelmiş. Ödemezse elektriğini keseceğiz diyor, keserse bir de açtırmak için para ödenecek. Bunlardan haberi var mı?

İşyerleri kapanıyor. Ama 'kapanan falan yok' diyor. Saraydan bakınca öyle görünüyor. 2020 yılında 99 bin 588 esnaf mesleğini bırakmış. Günde ortalama 273 esnaf ve sanatkar kepenk kapatıyor. Erdoğan ise 'kapanan dükkan yok' diyor! Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiyi batıran adam da Recep Tayyip Erdoğan,

Borçlarının faizlerini sıfırlayacağım

Kırşehir'de esnafı gördük, perişan haldeler. Esnafa yardım diye borç verdiler, şimdi faiziyle erteliyorlar. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda borçlarının faizlerini sıfırlayacağım.

Senin talimatın pazarda geçmez

Sanıyorlar ki Erdoğan'ın verdiği talimat her yerde geçer. Senin talimatın pazarda geçmez. Ekonominin kendi kuralları vardır, bütün dünyada böyle. Efendim Erdoğan talimat verdi fiyatlar düşecek. E düşmedi? Niçin, Erdoğan devlet yönetmeyi bilmiyor. Devlet terbiyesi nedir bilmiyor.

İrfan Fidan tepkisi

Yeni Kapı Mitinginde yaptığım konuşmada; Camiye, Kışlaya, Okula, Yargıya siyaseti sokmayın dedim. Bunlar her tarafa siyaseti soktular. 20 günlük Yargıtay üyesi İrfan Fidan'ı AYM üyesi yaptılar. 20 günde buna oy veren 107 kişi bunu nasıl tanıdı? 107 kişi talimatla sana oy verdi. Çürüyen bir devlet yapısı içinde çürüyen bir adalet yapısı var. Asla vicdanının emrine uymayacaksın sen. Aldığın talimatın gereğini yapmak için sen zaten Anayasa Mahkemesi'ne seçildin. Bir kişi onur, şeref sahibiyse o görevden ayrılır kardeşim. Erdoğan da namusu ve şerefi üzerine ant içmişti. Şimdi o namus ve şeref nerede? Çöp sepetinde. Tuzun koktuğu bir dönemdeyiz.

TMO, Bizim çiftçiden 1.650 TL’ye buğday alırken yurt dışındaki çiftçiden 2.250 TL’ye buğday alıyor. Çiftçimize soruyorum: Bunlar kime hizmet ediyor?

Valilere 'militan' hakaretini savundu

İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz! Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız