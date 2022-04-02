BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Hurma kanseri önlediği gibi tok tutuyor uzman isim hurmanın faydalarını anlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hurma kanseri önlediği gibi tok tutuyor uzman isim hurmanın faydalarını anlattı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, hurmanın vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu, kanseri önlediği gibi sindirim süresi uzun olduğu için tokluk hissi sağladığını söyledi.

Abone ol

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan Ramazanda hurma tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının gelmesiyle sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın birçok faydası bulunuyor. Diyetisyen Arslan, hurmanın kanseri önlediği gibi tokluk hissini arttırdığını söyledi.

“Kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyici”
Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, hurmanın güçlü antioksidan içerdiği olduğunu ifade ederek, “Ramazanla birlikte sofralarımızda daha sık yer alan hurma iyi bir lif kaynağıdır. A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinko minerallerinden zengindir. Sindirim süresi uzun olduğu için tokluk sağlar, tansiyon ve şeker dengesi üzerine olumlu etkileri bulunur. Günlük hurma tüketimimiz 5 taneyi geçmeden beslenmemizde her zaman yer alabilir. Ayrıca hurma güçlü antioksidan etkiye sahiptir vücuttaki serbest radikal dediğimiz bileşenlerin uzaklaştırılmasına katkı sağladığı için başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyicidir. Kilo korumada da kullanılan iyi bir besin olan hurma şeker yerine kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Ramazanda tüketimi arttırıyor
Ramazan ayının gelmesi ile hurma satışlarında da artış gözlendi. İftar ve sahur için hurma satın alan Mustafa Kurtulan, hurmanın tok tuttuğunu belirtip, “Ramazan aylarında hurma tüketimimiz biraz daha artıyor. Çünkü halkımız ramazan ve hurmayı artık bütünleşmiş olarak görüyor. Tabi bizde öyle görüyoruz. Ramazan aylarında soframızdan eksik etmiyoruz. Birçok faydası olduğunu söyleyen uzmanlar var. Sahur vaktinde hurmayı daha çok tüketiyoruz. Çünkü bize tokluk hissini daha çok veriyor” dedi.
“Satıcılar memnun”
Hurma satıcısı Mehmet Düz Arduş; "Malum 2 yıldır virüsten dolayı pandemi sürecindeydik, ramazan ayları biraz durgun geçti ama bu yıl itibariyle çok güzel işlerimiz, hurma satışlarımız da güzel. Hurma malum Müslümanların en güzel meyvelerinden biri diyebiliriz. Özellikle ramazan ayında en çok tükettiğimiz şeylerden biridir ve tok tutucu özelliği vardır. Bu yüzden tercih ediliyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile kadına şiddet genelgesi: Erkeklere eğitim verilecek
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile kadına şiddet genelgesi: Erkeklere eğitim verilecek
Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Afrika çöl tozları etkisini gösterdi Dr. Hacıağaoğlu'ndan göz sağlığıyla ilgili önemli uyarılar
Afrika çöl tozları etkisini gösterdi Dr. Hacıağaoğlu'ndan göz sağlığıyla ilgili önemli uyarılar
'Evim' şirketleri mağdurları için fesih hakkında para iadesi
'Evim' şirketleri mağdurları için fesih hakkında para iadesi
EPDK elektrikli araçlar için şarj istasyonları için kuralları açıkladı Resmi Gazete'de yayınlandı
EPDK elektrikli araçlar için şarj istasyonları için kuralları açıkladı Resmi Gazete'de yayınlandı
Ev almak isteyenler parasını BES'te biriktirecek devlet teşvik verecek
Ev almak isteyenler parasını BES'te biriktirecek devlet teşvik verecek
Fırtına etkili oluyor! Yola çıkacaklar dikkat seferler iptal edildi
Fırtına etkili oluyor! Yola çıkacaklar dikkat seferler iptal edildi
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! 3 ildeki orman yangınlarında son durum ne?
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! 3 ildeki orman yangınlarında son durum ne?
ABD Başkanı Joe Biden'dan Zilzal suresinden ayetli Ramazan mesajı
ABD Başkanı Joe Biden'dan Zilzal suresinden ayetli Ramazan mesajı
İbrahim Kalın'dan açıklama: Türkiye garantör olmayı kabul edecek mi?
İbrahim Kalın'dan açıklama: Türkiye garantör olmayı kabul edecek mi?