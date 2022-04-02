Ev almak isteyenler parasını BES'te biriktirecek devlet teşvik verecek

SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, şu anda bankalarda bulunan konut hesabının BES'in içine alınması için çalıştıklarını söyledi. Böylece ev almak isteyenler peşinat ve ev parasını BES'te biriktirecek. Devlet de yüzde 30 teşvik verecek. Edinilen bilgilere göre 3 ayrı yöntem üzerinde çalışılıyor.

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Türkiye Sigorta Birliği’nin, Genel Kurul Toplantısı sonuçlandı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, tek aday olarak girdiği seçimde üçüncü kez Başkan olarak güven tazeledi. Genel Kurul'da konuşan SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, şu anda bankalarda bulunan konut hesabının BES'in içine alınması için çalıştıklarını söyledi. Böylece ev almak isteyenler peşinat ve ev parasını BES'te biriktirecek. Devlet de yüzde 30 teşvik verecek. Edinilen bilgilere göre 3 ayrı yöntem üzerinde çalışılıyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), seçimli Olağan Genel Kurul'u tamamlandı. Genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Atilla Benli üçüncü kez başkanlığa getirildi. Toplantıya Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy ve T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman da katıldı. Genel Kurul'da konuşan SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, şu anda bankalarda bulunan konut hesabının BES'in içine alınması için çalıştıklarını söyledi. Böylece ev almak isteyenler peşinat ve ev parasını BES'te biriktirecek. Devlet de BES'e verilen teşviki ev alacaklar için de verecek. Edinilen bilgilere göre 3 ayrı yöntem üzerinde çalışılıyor. Vatandaşlar BES'e girerken öncesinden konut alacağını beyan edecek ve teşvikle de çoğalan birikimler sonucunda konut almak zorunda da olacak.

Konut hesabı şu anda bankalarda bulunuyor. Ancak bankaların yeterince bu konuya eğilmedikleri ifade ediliyor. Mevcut konut hesabında devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınıyor. En az 3 yıl bankada para biriktirmek gerekiyor. Devlet Katkısı 36 ila 47 ay para biriktiren için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'i. oluyor. Ancak, ödenecek tutar 36.768,49 Türk Lirasını geçemez. 48 ila 59 ay olanlar içinse hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'i teşvik veriliyor. Ancak, ödenecek tutar 39.596,84 Türk Lirasını geçemiyor. 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si teşvik alınıyor. Ancak bu halde de ödenecek tutar 42.425,18 ​ Türk Lirasını geçemiyor.

Ali Ersoy toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde sorumluluk sigortası, elektrikli motosiklet ve kişi bazlı sigorta konusunda çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi. Ersoy, şunları kaydetti: “2021 yılında ekonomik paketlerin her birinde sigorta ve BES’in yer alması, sektörün ekonominin her bir çarkı ile uyum içinde çalıştığının göstergesidir. 2022 yılının BES ve Sigorta yılı olmasını umuyorum. Türk modeli olarak adlandırdığımız Katılım Sigortacılığı düzenlemesini Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer Arap ülkelerindeki sigortacılık otoriteleri ile 25 şirkete anlattık. Sonuçta yatırım yapmak için bizimle beraber ülkemize geldiler. Bu konuyu çok önemsiyoruz. 2022 yılında Özel Sağlık Sigortası’nın daha az maliyetle nasıl yapılabileceğinin temaslarını yürütüyoruz. KVKK konusunda yine sektör temsilcilerimizle temas hâlindeyiz. 2030 ve 2053 hedefleri doğrultusunda sıfır karbon salımı için, çevreye zarar veren hususları kontrol altına almak için harekete geçmeliyiz. Dijital Poliçe konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Doğrudan Tanzim konusunda çok güzel bir rapor ortaya çıkmış, gönüllü bir şekilde ve kategori koyarak biz bu işi yapabiliriz.”