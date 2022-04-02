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Hollanda Başbakanı Rutte'den enflasyon açıklaması: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hollanda Başbakanı Rutte'den enflasyon açıklaması: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, artan enflasyon rakamlarını endişe verici olduğunu ve bunun herkesi etkileyeceğini belirtti. Konuşmasının devamın "net olmalıyız" diyen Rutte, "İlerleyen zamanlarda hepimiz biraz fakirleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin "endişe verici" olduğunu belirten Rutte, "Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız." dedi.

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek "Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor." ifadesini kullandı. 

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