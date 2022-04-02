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Bolu'da aracıyla 600 metre derede sürüklendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da aracıyla 600 metre derede sürüklendi

Bolu'da dereye düşen otomobilin sürücüsü zor anlar yaşadı.

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Asker eğlencesinin ardından evine dönen U.A'nın kullandığı otomobil, Köprücüler köyü yolundaki köprüden Mudurnu Deresi'ne düştü.

Otomobil, eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen dere içinde yaklaşık 600 metre sürüklendikten sonra su içindeki bir engele takılarak durdu.

Aracının içine dolan sulardan korkan sürücü U.A. otomobilin üzerine çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

U.A'nın aracının düştüğü köprüyü cep telefonundan attığı konumu takip ederek bulan ekipler, sürüklenen otomobile ise bir süre devam eden arama çalışması sonucunda ulaştı.

Paniklediği için hareket etmekte zorlanan U.A. jandarma tarafından ikna edilerek dere kenarına çıkarıldı.

U.A'nın kaza yaptığını duyan arkadaşları ve yakınları da olay yerine geldi.

Uzun süre ağladı

Uzun süre ağlayan ve başından geçenleri anlatan U.A. yaralı olmamasına rağmen tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Deredeki araç olay yerine gelen vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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