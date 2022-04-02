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ABD Başkanı Joe Biden'dan Zilzal suresinden ayetli Ramazan mesajı

ABD Başkanı Joe Biden'dan Zilzal suresinden ayetli Ramazan mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazanını kutladı. Biden, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'deki "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür." ayetine yer verdi

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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara ramazan ayı vesilesi ile en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının tüm Müslümanlar için tefekkür ve ruhsal iyileşme zamanı olduğunu belirten Biden, şunları kaydetti:

"Bu yıl iftar yapma eylemi, sağlık, aile ve toplumun güzelliklerinin daha da kuvvetli hatırlatıcısı olacak. Masalarında boş sandalye ile karşı karşıya olan yakınlarını kaybetmiş kişiler ile kalplerimiz birlikte atacak."

Zilzal suresinden ayet
Biden, ABD'nin Kovid-19 salgınının ardından yaraları sarmaya devam ettiğini belirterek, açıklamasında Kur'an-ı Kerim'deki "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun karşılığını görür." ayetine yer verdi.

Her gün hayatta kalma mücadelesi veren insanları gördüklerin belirten Biden, ramazan ayının herkesin birbirine merhamet, kibarlık göstermesi ve anlayışlı olması için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Biden, "ABD, Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edecektir. Ramazanınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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