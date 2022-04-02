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Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süleyman Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni yayımlanan personel atama yönetmeliği ile ilgili "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık." dedi.

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Bakan Soylu, Ramazan ayının ilk sahurunu Mamak Tuzluçayır Şehit Erkan Serdar Sallar Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis ve bekçilerle yaptı.

Polis ve bekçilerle kısa süre sohbet eden Soylu, gazetecilere de açıklamalarda bulundu.  

Polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmasının yapıldığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu'da 2 yıllık, 3 yıllık şark görevlerinde düşmeler yaptık. Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak da az olmasına rağmen oralarda da 1 ve 2 yıllık, genellikle 1 istisnai olarak da 2 yıllık düşümler söz konusu. Bu, attığımız adımın bir yeniliğiydi. Orada önemli bir şey daha söz konusuydu, o da şu, 2 şark vardı zaten. O 2 şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük kendi içerisinde. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ve bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuşulduğunda şöyle bir şey daha ortaya çıktı, doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık. Yine ihtiyaca yönelik yerlere elbette ki tayinler yapılacak. Çünkü bazı illere gidilmekten imtina ediliyor ama oraların güvenliği de bizim sorumluluğumuz içerisinde. Bütün bunu sağlayabilecek bir adımı da inşallah atacağımızı düşünüyoruz."

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