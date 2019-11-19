Hazal Kaya Ali Atay bebek sahibi oldu bakın çocuğun ismi ne?

Sevilen oyuncu Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile geçtiğimiz şubat ayında evlenmiş ve hamile olduğu haberi gelmişti. Ali Atay Hazal Kaya çiftinden müjdeli haber dün geldi ve çiçeği burnunda çiftin bebekleri Fikret Ali dünyaya geldi.

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya geldi. Doğum hberinin ardından oyuncu Hazal Kaya'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Hazal Kaya kimdir kaç yaşındadır? Hazal Kaya ve Ali Atay ne zaman evlendi? İşte, oyuncu Hazal Kaya'nın biyografisi ve merak edilen hayatı ile ilgili bilgiler.

Ünlü oyuncular Ali Atay ile Hazal Kaya çiftinin bebekleri Fikret Ali dünyaya gözlerini açtı. Hazal Kaya'nın doğum yaptığı haberi ile beraber, ünlü oyuncu magazin gündeminde yer aldı. Özellikle magazin takipçileri güzel haberin ardından Hazal Kaya'nın Ali Atay evliliğini ve biyografisini yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte, Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın hayatı.

HAZAL KAYA KİMDİR: Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.