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Hapis cezası ile aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Hapis cezası ile aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 2 kişi yakalanırken şahıslarla birlikte değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan T.K.A., yakalanarak cezaevine teslim edildi. 2 yıl hapis cezası ile aranan K.D., isimli şahısta gözaltına alınırken şüphelinin yapılan ev aramasında ise 13 adet Sentetik ecza maddesi,
2,26 gram metamfetamin ve 3 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Olayın ardından yakalanan şahsın cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

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