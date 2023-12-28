Bolu’da hayran bırakan kar manzarası ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan Bolu'nun yüksek kesimleri havadan görüntülendi. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı manzara görenleri mest etti.

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Bolu'da geçtiğimiz hafta yüksek rakımlı mevkilerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı dolayısıyla Aladağlar, Sarıalan Yaylası, Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Karlar içerisinde kalan çam ağaçları gün batımında havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde çam ağaçlarının üzerindeki karlar ve gün batımı manzarası görenleri mest etti. Gün batımındaki renk cümbüşü, görsel şölen oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının Aladağlar, Sarıalan Yaylası, Köroğlu Dağları sıfırın altında seyretmesi dolayısıyla bölgedeki karlar yeşil alanlarda durmaya devam ediyor.