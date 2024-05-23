Hamza Dağ'ın sınıf arkadaşı nasıl "Milletin adamı" oldu?

Tam da Metin Külünk'ün dediği gibi... Sahte bir anketle AK Parti'nin Adana Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'i de "yüzde 60'la kazanıyor" diye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önüne koymuşlar...

Erdoğan, "Milletin adamları" dedikçe, arkadaşlar inadına inadına kendi adamlarını aday olarak diretmişler... Muş'ta olup bitenleri yazdım, ses Türkiye'nin dört bir yanından geldi... O mesajlardan biri de Adana ile ilgiliydi...

Ne olmuş Adana'da...

Ne olmamış ki!

AK Parti'nin rahat kazanacağı Adana'da... Metin Külünk'ün dediği gibi, "sahte anket" yaptıranlar, "milletin adamı" yerine kendi adamını dayattılar...

Kim?

Ömer Çelik ilk akla gelen isim ama... Fatih Mehmet Kocaispir ismini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önüne koyan, "Yüzde 60 oy alıyor efendim" Hamza Dağ'dan başkası değil...

Allah Allah...

Ne alaka?

Evet... Ben de sizin gibi, "Allah Allah..." dedim ilk başta... Hem de Ömer Çelik'in memleketinde... Fatih Mehmet Kocaispir Hamza Dağ'ın sınıf arkadaşıymış meğer...

Yani...

Hamza Dağ'ın adamı...

Sınıf arkadaşı...

"Milletin adamı" diye...

Erdoğan'ın önüne konulmuş...

Ömer Çelik bu işin neresinde peki? Tam karşısında olmasına rağmen, Erdoğan'ın önüne yüzde 60'lık "sahte anket"i koyanları aşamamış...

Rivayet o ki...

Tayyip Erdoğan önündeki anketi Ömer Çelik'e gösteriyor:

- Bu arkadaş yüzde 60'la kazanıyor...

Ne desin Ömer Bey!

"Sizden daha fazla oy alıyorsa yazalım gitsin efendim!"



Sonuç?

Hamza Dağ'ın sınıf arkadaşı Fatih Mehmet Kocaispir, yüzde 37 ile rakibi Zeydan Karalar'dan 10 puan fark yiyor... Buna rağmen, Adana'da AK Parti'ye bu hezimeti yaşatanların kılı kıpırdamıyor... Osman Diyadin'in dediği gibi... hiçbir şey olmamış gibi herkes çivi gibi yerinde çakılı duruyor...