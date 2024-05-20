AK Parti'de değişim böyle mi olacak?

AK Parti'deki yanlışları dile getiriyoruz diye, düşmanlık yapmakla suçlanıyoruz... Kim düşman? Biz mi, yoksa Erdoğan'a inat AK Parti'yi daha da aşağı çekmek isteyenler mi?

Ne diyor Erdoğan?

-Bana milletin adamlarını getirin!

Erdoğan'ı dinleyen var mı?

Seçim kaybetmesine rağmen, kendi seçim bölgesinde AK Parti'nin oylarını yarı yarıya düşürmesine rağmen, kendi adamlarına bir koltuk kapmak için Ankara'da cirit atıyorlar hâlâ...

Örnek mi istiyorsunuz?

Alın size bir örnek...

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile İl Başkanı Melik Emre, AK Parti'yi Muş'ta hezimete uğratan iki kişi... Muş başta olmak üzere bir çok ilçeyi kaybetmiş olmalarına rağmen, az önce de ifade ettiğim gibi, Ankara'da kendi adamlarına koltuk kapma yarışında...

Bulanık adayı olarak Yakup Kaya'yı dayatmışlardı teşkilatların bütün itirazlarına rağmen... 2019 yılında 4381 oy alan AK Parti, Yakup Kaya'nın dayatılması sonucu, 2266 oy alabiliyor. Buna rağmen hem Mehmet Emin Şimşek hem de Melik Emre Yakup Kaya'yı ilçe başkanlığına getirmek istiyor.

Yahu arkadaş, sen ne verdin de yeniden kaybeden bir adamı ilçe başkanı yapmak istiyorsun? Yakup Kaya'yı biraz irdeliyorsun bütün ailesi DEM'li... Yeğenleri PKK'nın saflarına Türk askerine kurşun sıkmaya devam ediyor. Bırakın Bulanık'ı, Muş'u Malazgirt'i kaybeden hâlâ zafer edasında talepte bulunuyor.

Biz bunları yazınca, konuşunca düşmanlık yapmış oluyoruz. Bu yazının orta yerine iliştirdiğim fotoğrafa dikkatlice bakın... Yakup Kaya'nın yeğeni, AK Parti'de DEM Parti'nin bayrağı poz veriyor. Bu görüntüye müsade edenlerin yaptığı düşmanlık değil mi?

Tayyip Erdoğan, "değişim" dedikçe, bunlar Erdoğan'a inat "değişim"e ayak diretiyor ve hiç bir şey olmamış gbi, AK Parti ikinci parti olmamış gibi mevki, makam, koltuk peşinde koşuyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde kaybeden bir kişi neden ilçe başkanı olmak ister? Hadi o istiyor, milletvekili il başkanı bu talebe karşı koymak yerine, neden destek verir?

"DEM'li belediyeye nasılsa kayyum atanır" hesabı mı yapılıyor yoksa?

NOT: Çığ gibi mesaj yağıyor AK Parti teşkilatlarından. Düşman belleseler de her bir şeyi yazacağım ve konuşacağım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

BOŞVERİN ERDOĞAN'IN AFFINI, ALLAH AFFEDECEK Mİ BUNLARI?

28 Şubat'ın kudretli paşası Çetin Doğan cezaevi kapısında duyan duymayanlara duyursun minvalinde bir açıklama yapmış:

- Tayyip Erdoğan beni affetmedi görevini yaptı!



Paşa doğru söylüyor...

Tayyip Erdoğan da Çetin Doğan ve "af" edilmeyi içine sindiremeyen diğer paşalar gibi düşünüyor. Erdoğan'a sorsalar, "Af sadece Allah'a mahsustur" der... Yani, Erdoğan tahliyelere sadece vesile oldu...

Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak ve diğerleri 28 Şubat sürecinde çok can yaktı, bir çok kişiyi mağdur etti.

Kul hakkına girdiler...

Boş verin "Erdoğan'ın affı"nı!

Allah affedecek mi bunları?

YASİN BÖRÜ

Demokrasi havarisi kesilenlere tek bir soru:

- Yasin Börü'yü kim öldürdü veya öldürttü?

Bu soruya samimi bir cevap verin, ondan sonra gelin demokrasiyi konuşalım.

10 yıl diyorsunuz ya...

Yasin Börü'nün annesi 10 yıl geçmesine rağmen, hala evladının kanlı atleti ile teselli buluyor...

Değil 10 yıl 1000 yıl geçse...

Yasin Börü geri gelecek mi?

Ama Yasin Börü'nün katline sebep olanlar, 10 veya 20 yıl sonra hiç bir şey olmamış gibi yine aramızda olacaklar...