Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!

Hadi Özışık’ın programında Cübbeli Ahmet Hoca gündemi değerlendirdi. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tartışmaları, Ali Mahir Başarır'ın çelişkisi, Akın Gürlek polemiği, Meclis’te Mahmut Tanal ve Osman Gökçek gerilimi ile belediye başkanları dosyaları programda ele alındı. Çarpıcı açıklamalar ve tüm detaylar haberimizde.

Gazeteci Hadi Özışık’ın programında Cübbeli Ahmet Hoca gündemdeki başlıklarla karşı karşıya kaldı. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin hafız olması üzerinden yürüyen tartışmalar masaya yatırıldı.

Programda ayrıca Bülent Arınç’ın “gençler dinden uzaklaşıyor” çıkışı, Akın Gürlek tartışmaları ve Meclis’te Mahmut Tanal, Osman Gökçek, Ali Mahir Başarır gerilimi de konuşuldu.

İki belediye başkanıyla ilgili iddialar, Mesut Işıksu ve Hasbi Dede dosyalarıyla gündeme gelirken, Cübbeli Ahmet Hoca tüm sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.

