Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!

Hadi Özışık’ın programında Cübbeli Ahmet Hoca gündemi değerlendirdi. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tartışmaları, Ali Mahir Başarır'ın çelişkisi, Akın Gürlek polemiği, Meclis’te Mahmut Tanal ve Osman Gökçek gerilimi ile belediye başkanları dosyaları programda ele alındı. Çarpıcı açıklamalar ve tüm detaylar haberimizde.

