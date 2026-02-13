BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,94
ALTIN 7.050,39
GÜNCEL

Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfille karşıladı: Erdoğan o öğrenciye 'takma kafana' dedi

Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet eden bir öğrenci, "Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere üniversitenin Güney Kampüsü'ne geldi.

"GENÇLİK SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Burada kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Erdoğan'a bazı öğrenciler, "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerden bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının üzerine karanfil bıraktı.

ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi. Karşılamanın ardından Erdoğan, öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte programın gerçekleştirildiği salona doğru yürüdü.

"LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALACAĞIZ AMA..."

Bu sırada bir öğrenci, Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada.

Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi.

"HİÇ TAKMA KAFANA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uzman isim anlattı! İleri evre kalp yetmezliğine yapay kalp çözümü
Uzman isim anlattı! İleri evre kalp yetmezliğine yapay kalp çözümü
Mustafa Çiftçi'nin hafız olması neden gündem oldu? İnanç mı sorun, bakan mı?
Mustafa Çiftçi'nin hafız olması neden gündem oldu? İnanç mı sorun, bakan mı?
Hukuk öğrencisi Ceyda Saçar : Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu annemle yasak ilişki...
Hukuk öğrencisi Ceyda Saçar : Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu annemle yasak ilişki...
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Akın Gürlek, 'Ali Mahir Başarır ile tokalaştınız mı?' sorusunu böyle yanıtladı
Türkiye - Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Türkiye - Sırbistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
Beşiktaş'tan imza şov! 7 isim için tören düzenlendi
Beşiktaş'tan imza şov! 7 isim için tören düzenlendi
Miçotakis burnunu sildi, mendili dosyaya koydu! Yunanlar başbakanı sosyal medyada topa tuttu
Miçotakis burnunu sildi, mendili dosyaya koydu! Yunanlar başbakanı sosyal medyada topa tuttu
Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"
Antalya'da kuryeden sipariş teslim ettiği kadının kıyafetine tepki: "Her yerini görmek zorunda mıyım?"
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Karın duvarı fıtıklarında robotik cerrahi büyük avantaj sağlıyor
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Meclis’te Akın Gürlek gerilimi! Özgür Özel ve Mahmut Tanal tepkisi gündem oldu!
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Mustafa Çiftçi, görevi devralırken o ayeti okudu
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti
Ali Mahir Başarır, Akın Gürlek'le tokalaştı mı? Önce yalanladı, sonra çark etti