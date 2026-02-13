Uzman isim anlattı! İleri evre kalp yetmezliğine yapay kalp çözümü

İleri evre kalp yetmezliği nedeniyle yaşam kalitesi ciddi şekilde düşen 56 yaşındaki Burhan Yılmaz, Medipol Sağlık Grubu’nda uygulanan yapay kalp destek sistemiyle yeniden hayata tutundu. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, tedavi sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Uzun yıllar kalp yetmezliğiyle mücadele eden 56 yaşındaki Burhan Yılmaz, nefes almakta zorlanan, günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bir halde Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonrası uygulanan ileri cerrahi yöntemle Yılmaz’ın yaşamı yeniden şekillendi. Her geçen gün daha da iyiye gittiğini dile getiren Yılmaz, “Nefes alamıyordum, şimdi rahat uyuyabiliyorum” dedi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, “Yapay kalp sistemiyle hastamız yeniden hayata tutundu” diyerek tedavi sürecini adım adım anlattı.

İLAÇ TEDAVİSİ YETERSİZ KALDI, KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Burhan Yılmaz’ın ileri evre kalp yetmezliğiyle hastanemize başvurduğunu belirten Prof. Dr. Erkanlı, “Hastamız bize geldiğinde nefes almakta zorlanıyor, günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdaydı. Öncelikle yatırılarak yoğun ilaç tedavisi uyguladık ancak bu tedaviden yeterli yanıt alamadık. Bunun üzerine hastanın kalp nakline mi yoksa yapay kalp tedavisine mi uygun olduğunu değerlendirmek amacıyla kateterizasyon işlemi gerçekleştirdik. Yapılan incelemelerde hastanın akciğer basınçlarının ileri derecede yüksek olduğunun gördük. Bu durum kalp nakli açısından olumsuz bir tabloydu. Ancak hastayı bu şekilde bırakmamız mümkün değildi. Yapay kalp destek sistemi için uygun aday olduğunu tespit ettik” diye konuştu.

YAPAY KALP DESTEK SİSTEMİYLE YAŞAMA TUTUNDU

Tedavi sürecinin ardından hastanın yapay kalp ameliyatına alındığını aktaran Prof. Dr. Erkanlı, “Yaklaşık 3 saat süren operasyonla sol ventrikül destek sistemi dediğimiz yapay kalp cihazını yerleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızı iki gün yoğun bakımda takip ettik, ardından servise aldık. Hastamız tedaviye oldukça iyi adapte olmuş durumda. En önemlisi rahat nefes alabiliyor ve kaliteli uyuyabiliyor. Bu tür ileri evre kalp yetmezliği hastalarında yapay kalp, yaşam kalitesini ciddi anlamda artıran ve hayati öneme sahip bir tedavi seçeneğidir” dedi.

“NEFES ALAMIYORDUM, ŞİMDİ RAHAT UYUYABİLİYORUM”

Tedavi sürecini anlatan 56 yaşındaki Yılmaz, yıllardır kalp yetmezliğiyle mücadele ettiğini belirterek, “2015 yılında anjiyo oldum, damarlarım tıkalıydı. O günden sonra kalp yetmezliği tanısı kondu ve düzenli olarak ilaç tedavisi gördüm. Kontrollerimi aksatmadım ancak zamanla şikayetlerim artmaya başladı. Son bir yıldır yürüyemez hale geldim, nefes almakta zorlanıyordum. Geceleri uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, günlük hayatımı sürdüremiyordum. Hocam durumun artık ilaçla düzelmeyeceğini söyledi. Bana en doğru seçeneği anlattı ve güven verdi. Ameliyattan sonra nefesim açıldı, iştahım geri geldi, geceleri rahat uyuyabiliyorum. Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorum. Başta Prof. Dr. Erkanlı olmak üzere tüm Medipol ekibine minnettarım” ifadelerini kullandı.