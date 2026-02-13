Akın Gürlek'ten yemin töreni açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, yemin törenindeki CHP'nin kürsü işgalinden, İBB operasyonunun bilinmeyenlerine, suç örgütleri ve kamuoyunun merak ettiği tüm kritik başlıklar ile ilgili konuştu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yemin töreninde CHP’nin kürsü işgaline ilişkin yaşananları üzüntüyle karşıladığını belirten Gürlek, Meclis’in ve kurumların yıpratılmaması gerektiğini vurguladı.
İBB soruşturmasının ise vatandaşlar ve parti içinden gelen ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığını ifade eden Gürlek, “Şüphelinin sıfatı savcıyı ilgilendirmez” dedi.