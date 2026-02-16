BIST 14.181
Kadın terzi gasp için dükkana gelenleri tokatlayarak çıkardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın terzi, gasp için dükkana gelen 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı.

Terzilik yapan Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, Kapalıgöz’den kasanın yerini sorarak para istedi.

Kapalıgöz para talebinde bulunan şüphelileri tokat atarak dükkandan çıkardı.

Olayın ardından Kapalıgöz’ün yakınları, aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti. Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

