Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'e linç girişimi

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, adliyeden güçlükle çıkartılırken, öfkeli kalabalık bindiği otobüsü yumrukladı.
Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, 6 yıl sonra cinayet şüphesiyle yeniden gündemde.
Doku'nun ailesi özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın çevresini işaret etmesiyle başlayan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan aralarında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski erkek arkadaş, üvey baba da dahil 10 şüpheli tutuklandı.
LİNÇ GİRİŞİMİ
Tutuklama kararı sonrası Mustafa Türkay Sonel, öfkeli kalabalık nedeniyle adliyeden uzun süre çıkarılamadı.
OTOBÜSÜ YUMRUKLADILAR
Linç girişimine uğrayan Sonel, jandarma eşliğinde hızlıca otobüse bindirilirken, otobüs yumruklandı.