Google'dan 'param cebimde kalsın' diyenleri sevindirecek özellik geliyor

GOOGLE Haritalar uygulamasında, kullanıcılar, yol tarifi aldıklarında güzergah üzerindeki yol geçiş ücretlerini görüntüleyebilecek.

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Dünyanın en popüler harita uygulamalarından biri olan Google Haritalar, özellikle sürücüler tarafından navigasyon amaçlı sık sık tercih ediliyor. Google Haritalar, şimdilerde sürücülerin işini kolaylaştırmak adına yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Google'ın üzerinde çalıştığı son güncelleme, oluşturulan rota üzerindeki ücretli yolların fiyatlandırmalarını da gösterecek. Böylece köprü ya da oto yollardan geçişler öncesinde, rakamlar doğrudan harita uygulamasından takip edilebilecek ve ekstra araştırma yapmaya gerek kalmayacak.



Google, bu özelliği devreye sokmadan önce önizleme programdaki kullanıcılara, bu tür bir özelliğin işe yarayıp yaramayacağına dair bir anket düzenledi. Anketten olumlu yanıt aldıktan sonra yine aynı kişilere yol ücretlerini teker teker göstermesi gerektiğini mi yoksa güzergahtaki toplam maliyeti mi sunması gerektiğini danışan Google, ikinci seçenekte karar kıldı. Yolların geçiş ücretleri dışında kullanıcılara daha uygun ya da ücretsiz yoldan gidebilmeleri için alternatif yollar sunacak olan Google'ın bu özelliğinden şimdilik sadece Harita Önizleme Programı'nda dahil olan kullanıcılar yararlanabilir. Ancak şirketin yakın bir zamanda bu özelliği tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.