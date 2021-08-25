Ekrem İmamoğlu bitti demeden bitmez! İstanbul dükalığı iddiası! Gizli ittifak kurdu

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için "İmamoğlu bitti demeden bitmez" diyen Abdulkadir Selvi dükalık iddiasında bulundu ve gizli ittifaklar yapıldığını söyledi!

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun salt İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı gibi hareket etmediğini söyledi. Selvi, "İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısında ilk olarak CHP'de Bülent Kuşoğlu'nun ardından Oğuz Kaan Salıcı'nın da "Cumhurbaşkanı olacak kişi, ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu" dediğini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ise Salıcı'nın kapalı bir toplantıda söylediği sözlerin kamuoyuna yapılmış bir açıklama gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını söylediğini belirten Selvi, "Cumhurbaşkanı adayının ittifak bileşenleri ile birlikte kararlaştırılacağının altını çizdi. Kılıçdaroğlu da ittifakı işaret ediyor ama aynı zamanda ittifakın ortak adayı olmaktan onur duyacağını söylüyor. Ama aynı zamanda ittifak beni aday göstersin diye çalışma yapıyor" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Akşener’in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur' açıklaması Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını savunanları heyecanlandırmıştı. O nedenle Özgür Özel, 'olmayacağı' göstermek suretiyle Akşener’in gerisine düştü.

Bu durum CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan ayrışmayı da ortaya koyuyor. CHP içinde güçlü bir ekip Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çaba gösteriyor. Son anda ibrenin Ekrem İmamoğlu’na kayabileceğini düşünen bir grup ise 'Kazanacak adayı gösterelim' diye lobi yapıyor. Kılıçdaroğlu da olmaz İmamoğlu da olmaz diyenler ise Mansur Yavaş ismini ileriye sürmeye hazırlanıyor.

Bir de sağlamcılar var. Onlar ibre kime dönerse onun yanında yer alacaklar.

İmamoğlu'nun atakları

Ben Ekrem İmamoğlu bitti demeden cumhurbaşkanlığı maçının bitmeyeceğine inananlardanım. İstanbul seçimlerini kazanarak cumhurbaşkanlığı adaylığını kendisine müktesap hak olarak gören Ekrem İmamoğlu, kim ne derse desin kolay pes edeceğe benzemiyor.

İttifak kuruyor

Ekrem İmamoğlu, salt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi hareket etmiyor. İstanbul dükalığı ile Kürtlerle, Alevilerle ve ABD ile ittifaklar kuruyor.

İmamoğlu, belediye başkanı seçildiğinde ilk ziyaretini kayyum belediye başkanları nedeniyle Batman ve Diyarbakır’a yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’la fidan diken İmamoğlu, HDP’ye açılan kapatma davasına da sert tepki göstermişti.

Alevi oyları

HDP oylarını yanında tutmaya özen gösteren İmamoğlu, geçen haftadan itibaren CHP’de çok etkin olan Alevilerin desteğini sağlamak için hareket geçti.

Hacı Bektaş’taki anmalara Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan Ekrem İmamoğlu ev sahibi havasındaydı. Hacı Bektaş’taki anmaların tüm yükünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Ekrem İmamoğlu, doğal afetler nedeniyle ertelediği, İstanbul Yenikapı’da yapılacak olan 'Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali'nin ise cuma günü başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, Kürtlerden sonra Alevilerle de ittifak kuruyor. Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında tabandan gelen gücünü ittifaklarla perçinlemeye çalışıyor."