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Ersin Tatar: Rum Yönetimi KKTC'nin yasal haklarını ihlal ediyor

Ersin Tatar: Rum Yönetimi KKTC'nin yasal haklarını ihlal ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin pasaportunu iptal etme kararını eleştirdi ve bu adımın ülkesini baskı altına almak için atıldığını söyledi.

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Rum yönetimi, bazı KKTC yetkililerinin pasaportlarını iptal edeceğini veya yenilemeyeceğini Pazartesi günü açıklamıştı.

Reuters'a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rum Yönetimi'nin bazı Kıbrıslı Türklerin pasaportlarını iptal etme kararı 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin' tamamen Rumlara ait bir ülke haline geldiğinin ve KKTC'nin yasal haklarına saygı göstermediklerinin bir başka delilidir" dedi.

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