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Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılara ait adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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