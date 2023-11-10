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HABER /  DÜNYA

Gazze'de ameliyatlar el feneri ışığında yapılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'de ameliyatlar el feneri ışığında yapılıyor

Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle ameliyatlar el feneri ışığında yapılıyor.

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İsrail ordusunun saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yakıt ulaşımını tümüyle engellemesi, hastaneleri karanlığa mahkum etti.

Gazze'deki Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'nde sağlık ekipleri, yakıtın tükenmesinden kaynaklanan elektrik kesintileri nedeniyle minimum kaynaklarla çalışıyor.

Karanlığa gömülen ameliyathanelerde doktorlar, ameliyatları el fenerlerinin ışığında yapıyor.



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