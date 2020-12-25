BIST 1.427
DOLAR 7,58
EURO 9,22
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

Gaziantep'te Türkiye'nin en eskisi tescillendi! 4. Murat sefer dönüşü uğramış

İhlas Haber Ajansı

Osmanlı sultanlarından 4. Murat’ın Bağdat seferi dönüşü uğradığı Gaziantep'teki Tahmis kahvesinde dinlenirken içtiği Menengiç Kahvesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Gaziantep adına tescillendi.

Abone ol

Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden olan Menengiç Kahvesi, Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Yeni tescille beraber kentin coğrafi işaret sayısı 37’ye çıktı.

Gaziantep 400 yıllık tarihi Tahmis Kahvesi İşletmecisi Selim Bağcı, “Bu kıraathane 1635 yılında yapılmış Türkiye’nin en eski kıraathanesidir. Tahmis, kahvenin dövüldüğü yer anlamına geliyor. Revayetlere göre 4. Murat Bağdat Seferi sırasında bu kıraathanede dinlenmiş ve Menengiç Kahvesi içmiştir. Bunun bizim içinde ayrı bir güzelliği var” dedi.


“Menengiç Kahvesi tamamen doğaldır”
Selim Bağcı, Menengiç Kahvesi'nin tamamen doğal olduğunu belirterek, “Menengiç Kahvesi tamamen doğaldır. İçinde kafein bulunmaz yabani fıstıktır. Menengiç Kahvesi'ni bakır cezvelerde yarım yağlı süt ile yapıyoruz. Kısık ateşte kaynatarak gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Menengiç Kahvesi özellikle Gaziantep’te olmazlar arasındadır. Sanayisi baklavası fıstığı kebabıyla meşhur olan Gaziantep şu an Menengiç Kahvesi'yle de ön planda bu konuda emeğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyoruz. 2017 yılından beri bu konuda çalışmaları sürüyordu. Bu turizm içinde çok önemlidir. Bunun meyvesini 1-2 yıl sonra daha iyi göreceğiz. Şu an pandemiden dolayı kahvehanemiz kapalı tabi biz kahvenin imalatını da yapıyoruz. yurt dışına ihraç ediyoruz” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da salgınla birlikte talep patladı bağışıklığı güçlendiriyor! Fiyatı duyanları şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tablet başvurusu yapma MEB başvuru formu doldurma-2020
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Gaziantep'te çığlıkları duyan anne hayatının şokunu yaşadı
Bursa'ya Atatürk tarafından yaptırılmıştı! Yüzde 90'ı kurudu
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Nevita araştırması: Türkiye'de yaşayan her 2 yabancıdan biri kendi evinde oturuyor
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
2021 kandil günleri Regaib Kandili ne zaman Diyanet takvimi
ABD’de 8 ay koronavirüsle savaşan hemşire taburcu oldu
Ailesinden 50 kişi Rumlar tarafından katledildi! Türk komutanın sorduğu tarihi soruyu anlattı
Yorumlar