Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.Abone ol
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hüseyin U, Adıyaman Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörden arandığını ve örgütsel toplantılara katıldığı belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin U'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.