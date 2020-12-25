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HABER /  DÜNYA

ABD’de 8 ay koronavirüsle savaşan hemşire taburcu oldu

ABD’nin California eyaletinde 8 aydır hastanede koronavirüs tedavisi gören yoğun bakım hemşiresi 66 yaşındaki Merlin Pambuan, alkışlarla taburcu oldu.

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California'da koronavirüse yakalanan 40 yıllık yoğun bakım ünitesi hemşiresi Merlin Pambuan, 8 aylık tedavisinin ardından hastalığı yendi. Pambuan, pazartesi günü tedavi gördüğü Long Beach kenti St. Mary Tıp Merkezi'nden hastane personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Hastanede yattığı sürenin 3 ayı komada kalan hemşire Pambuan, tedavisinin son birkaç ayını ise fizik tedavi görerek geçirdi.

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