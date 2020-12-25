Antalya'da salgınla birlikte talep patladı bağışıklığı güçlendiriyor! Fiyatı duyanları şaşırttı

Tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüşen Alanya’da korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği meyvelerin başında gelen kamkatın üretimi gün geçtikçe artıyor.