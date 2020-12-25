Antalya'da salgınla birlikte talep patladı bağışıklığı güçlendiriyor! Fiyatı duyanları şaşırttı
Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüse karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine ’altın portakal’ olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkat meyvesinin üretim rekoltesi arttı. Kamkatın fiyatı ise duyanları şaşırttı.
Tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüşen Alanya’da korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği meyvelerin başında gelen kamkatın üretimi gün geçtikçe artıyor.
İlçede önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat meyvesi, artık bahçelerde de üretilmeye başlandı. Bol miktarda C vitamini, A vitamini, B1, B2 ve B3 içeren kamkat meyvesine pandemide talep artı.
Ekim ayında başlayarak ocak ayına kadar hasadı devam edecek olan kamkat meyvesinin ilçede 80 ton üretimi yapılması hedefleniyor.
Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, kamkat meyvesinin Alanya’da yaygınlaşmaya başladığını söyledi.