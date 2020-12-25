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Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu: Ev içi bulaş arttı

VAN İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, son günlerde aile ortamında, ev içi bulaşların arttığını gözlediklerini belirterek, vatandaşları uyardı. 

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Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, pandemi sürecinde başkanlar, ilçe sağlık müdürleri ve hastane başhekimleri ile sürekli bir araya gelerek, değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Özellikle son günlerde, aile ortamında ev içi bulaşların arttığının gözlendiğini belirten Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Devletin bütün kurumları ile bu mücadelede adeta seferberlik ilan ettiği, tedbirlerin sıkılaştırıldığı ve bu tedbirlerin sıkı bir denetime tabi tutulduğu bu dönemde ev içi bulaşların artması bize şunu gösteriyor; biz sokakta temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz ama evde bu kurallara pek uymuyoruz" dedi. 

Kurallara uymanın önemine değinen Doç. Dr. Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

"Unutmayalım ki kurallar sizi ve sevdiklerinizi korumaya yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. En ufak bir ihmal sizin veya sevdiğiniz bir büyüğünüzün canına mal olabilir. Bu nedenle lütfen sokakta ya da evde olsun kurallara sıkı sıkıya bağlı kalalım. Aile ortamında dahi büyüklerimizle iletişim halindeyken mesafemizi koruyalım, gerekirse maske kullanalım. Bir süre daha taziye, nişan, ziyafet, sünnet gibi sosyal ortamlardan uzak kalalım ve akraba ziyaretlerini bir süre daha erteleyelim. Bana bir şey olmaz demeyelim, belki size bir şey olmaz ama unutmayın ki sizin eve taşıdığınız virüs anneniz, babanız, eşiniz yâda bir sevdiğinizi sizden koparabilir. Bu nedenle devletimizin bütün kurumları ve halkımız ile birlikte yürüttüğümüz bu mücadeleyi yılmadın sürdürelim. Biz sağlık camiası olarak sağlık alt yapımız, teknolojik imkânlarımız ve sağlık çalışanımızla 7 gün 24 saat gece gündüz demeden siz halkımızın hizmetindeyiz. Covid-19 pandemisi ile ilgili en ufak bir belirtiniz veya şikâyetiniz varsa 0432 217 70 01- 02 -03 numaralı pandemi çağrı merkezimize muhakkak ulaşınız."

van
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