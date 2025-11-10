BIST 10.846
DOLAR 42,23
EURO 48,85
ALTIN 5.559,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'te sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'te sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 72 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler, internet sitelerinde araç satışı, telefon, çeşitli ev eşyaları ve icra dosyasının kapatılması gibi ilanlarla, ekim ayında 43 kişinin 1 milyon 709 bin 100 lira dolandırıldığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 72 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen telefon ve dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Şafak gazetesi Aydın Ünal'ın 10 Kasım yazısını kaldırdı Ünal'dan "teknik hata" açıklaması
Yeni Şafak gazetesi Aydın Ünal'ın 10 Kasım yazısını kaldırdı Ünal'dan "teknik hata" açıklaması
Suudi Arabistan, yeni dönem hac sezonu hazırlıklarının yarısının tamamlandığını açıkladı
Suudi Arabistan, yeni dönem hac sezonu hazırlıklarının yarısının tamamlandığını açıkladı
Gürsel Tekin'den Aziz İhsan Aktaş için suç duyurusu
Gürsel Tekin'den Aziz İhsan Aktaş için suç duyurusu
Ermenistan'da liselerde Türkçe seçmeli ders oldu Türkçeye ilgi arttı
Ermenistan'da liselerde Türkçe seçmeli ders oldu Türkçeye ilgi arttı
BeIN Sports'un televizyon binasına silahlı baskın! Kafasına silah dayadı, olayın sebebi belli oldu
BeIN Sports'un televizyon binasına silahlı baskın! Kafasına silah dayadı, olayın sebebi belli oldu
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Eyüpspor Başkanı dahil 19 şüpheli için tutuklama talebi
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Eyüpspor Başkanı dahil 19 şüpheli için tutuklama talebi
Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu
Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: ''İsrail 15 Filistinlinin naaşını teslim etti, cenazelerde işkence izi var!''
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: ''İsrail 15 Filistinlinin naaşını teslim etti, cenazelerde işkence izi var!''
Koçtaş'ta yılın en büyük indirimleri başladı
Koçtaş'ta yılın en büyük indirimleri başladı
Galatasaray'dan Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira hakkında açıklama
Galatasaray'dan Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira hakkında açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump’tan “korkmadığını” söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump’tan “korkmadığını” söyledi
İspanya'da kuş gribi vakaları nedeniyle 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi
İspanya'da kuş gribi vakaları nedeniyle 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi