Ahmed eş-Şara’ya suikast girişimi: Üst düzey yetkili duyurdu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’ya yönelik terör örgütü DEAŞ'ın suikast girişiminin engellendiği duyuruldu. Şara'nın resmi törende hedef aldığını aktaran kaynaklar, suikast girişimine ilişkin fazla detay vermedi.

Adı açıklanmayan iki üst düzey yetkili, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’ya yönelik terör örgütü DEAŞ'ın suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı. İki suikast girişiminin de engellendiğini duyuran üst düzey yetkililer, bu girişimlerin son birkaç ay içinde gerçekleştiğini aktardı.

Şara’nın devrik lider Beşar Esad’ın ardından ülkede istikrarı sağlama çabalarının doğrudan hedef alındığını vurguladı. Suikast girişimlerine ilişkin fazla bir detay paylaşılmadı.

BEYAZ SARAY’DA İLK SURİYE LİDERİ

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşme için başkent Washington D.C.'ye cumartesi gece saatlerine gelmişti. Ahmed eş-Şara, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

TRUMP'LA GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

