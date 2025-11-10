BIST 10.867
Koçtaş'ta yılın en büyük indirimleri başladı

Koçtaş'ın, yılın en büyük indirim kampanyası olan "Harikasım" başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyada, mobilyadan beyaz eşyaya, aydınlatmadan küçük ev aletlerine kadar çok sayıda üründe cazip fiyat avantajları sunuluyor.

Bu yıl üç farklı etapta gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, 1-13 Kasım döneminde "Dev İndirim Günleri" ile indirim sezonunun açılışı yapıldı. Ardından 14-23 Kasım döneminde "Harikasım Fırsatları" ile avantajlı alışveriş dönemi devam edecek.

Kampanyanın büyük finali ise 24 Kasım-2 Aralık'ta düzenlenecek "Şahane Cuma Fırsatları" ile gerçekleştirilecek.

Harikasım, özellikle evini yenilemek ya da ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat dönemi olarak öne çıkıyor.

Kampanya boyunca mobilya, dekorasyon, aydınlatma, ev gereçleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve iklimlendirme ürünleri gibi birçok kategoride özel indirimler sunuluyor. Tüm fırsatlar, mağazalardan ve "koctas.com.tr"den yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

Koçtaş, her yıl olduğu gibi bu yılki Harikasım döneminde de müşterilerine güvenli, hızlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmayı sürdürüyor.

Geniş ürün yelpazesiyle her ihtiyaca uygun çözümler sunan marka, Türkiye genelinde tüketicinin tercihi olmaya devam ediyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla buluşturan Koçtaş, ev geliştirme alanında sunduğu yeniliklerle sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

