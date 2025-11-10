Yeni Şafak gazetesi Aydın Ünal'ın 10 Kasım yazısını kaldırdı Ünal'dan "teknik hata" açıklaması

Yeni Şafak gazetesi, yazar Aydın Ünal'ın Atatürk'ü anlatan "Bir 10 Kasım yazısı" başlıklı yazıyı sitesinden kaldırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, "Olay teknik bir hatadan ibarettir" iddiasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında yurt genelinde anıldı.

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'ın, 10 Kasım yazısında Atatürk'e dair yorumları tartışmalara neden oldu.

Ünal, "Kült liderlik döneminin kapandığını, dünyada örneğinin kalmadığını fark etmedikçe, tarihi şahsiyetleri yasalarla korumaktan vaz geçip özgürce konuşma imkanlarını oluşturmadıkça, tarihi şahsiyetleri tarihteki yerlerine teslim etmedikçe tartışmalar sona ermeyecek, kutuplaşma bitmeyecek, sağlıklı bir toplum görüntüsü ortaya çıkmayacak." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal'in bir düşünce adamı olmadığını belirten Ünal, "Fikirleri fark oluşturmaktan, özgünlükten, orijinallikten uzaktı" görüşünü dile getirdi.

Ünal, "Sultan Vahdettin tarafından Anadolu direnişini örgütlemek için gönderildiğinde ordudaki en müsait yüksek rütbeli subaydı; vazife doğal olarak ilk ona teklif edilecekti. İstiklal Savaşı’nın altyapısı zaten hazırdı; zafer, tek adamın değil, kolektif bir çabanın neticesiydi." diye yazdı.

Ünal'ın kimi kesimleri kızdırabilecek olan bu yazısı, Yeni Şafak'ta bir süre yayınlandıktan sonra kaldırıldı. Gazeteden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

"Ne sansür ne geri adım söz konusudur"

Ünal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gazetem Yeni Şafak‘a gönderdiğim yazıyı yakın tarihte farklı bir başlıkla yayınlamak üzere geri çekmiştim. Basılı nüshada yer almayan yazı yanlışlıkla internet sitesine konulmuş. Ne sansür ne geri adım söz konusudur. Olay teknik bir hatadan ibarettir" iddiasında bulundu.