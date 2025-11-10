BIST 10.858
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı: ''İsrail 15 Filistinlinin naaşını teslim etti, cenazelerde işkence izi var!''

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinlinin cenazesinin daha teslim alındığını bildirdi.

Bakanlığın Telegram hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 15 Filistinlinin cenazesinin İsrail'den teslim alınarak Gazze'ye getirildiği belirtildi. Şu ana kadar 315 Filistinlinin naaşının İsrail'den teslim alındığı aktarıldı.

Cenazelerde darp ve işkence izleri var

Naaşların üzerinde darp ve işkencenin yanı sıra ellerinin ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izler bulunduğu vurgulandı.

Sağlık ekiplerinin tıbbi prosedürler ve protokollere uygun olarak naaşlarla ilgilenmeye devam ettiği, ailelere teslim işlemlerinin tamamlanması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'den teslim alınan naaşlardan 91'inin yakınları tarafından teşhis edilirken, 182 naaşın kimliğinin ise belirlenemediği kaydedildi.

