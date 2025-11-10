BeIN Sports'un televizyon binasına silahlı baskın! Kafasına silah dayadı, olayın sebebi belli oldu

Yayın kuruluşu BeIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'da bulunan televizyon binasına silahlı bir kişi tarafından baskın düzenlendi. Televizyon kanalında güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan eşine Gültekin Onay tarafından hakaret edildiğini iddia eden şüpheli, başına silah dayayarak Onay'dan özür dilemesini istedi. Polisler tarafından ikna edilen şahıs, emniyete götürüldü.

10 Kasım öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un televizyon binasına elindeki silahla gelen şüpheli, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti. Televizyon kanalında güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan eşine Gültekin Onay tarafından hakaret edildiğini iddia eden şüpheli, başına silah dayayarak Onay'dan özür dilemesini istedi.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

BAŞINA SİLAH DAYADI

Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti.

Şüpheli daha sonra polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliği belirlenen K.S'nin (42) elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

OLAYIN PERDE ARKASI: YEMEK SİPARİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ

Emrullah Erdinc'in aktardığı bilgilere göre olayın başlangıcı bir akşam önce yaşandı. Güntekin Onay, beIN Sports binasına yemek siparişi verdi ancak kapıdaki kadın güvenlik görevlisi, "Güntekin Onay kim, tanımıyorum." diyerek siparişi geri çevirdi. Bu durum karşısında sinirlenen Onay'ın, "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz?" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Olayı duyan kadın güvenlikçinin eşi Kemal S., ertesi gün elinde silahla binaya gitti. Haber merkezine kadar ulaşan saldırgan, Güntekin Onay'la görüşmek istediğini söyledi ancak Onay'ın o sırada binada bulunmadığı öğrenildi.

POLİS İKNA ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen müzakereci polisler, uzun süren çabaların ardından saldırganı ikna etti. Kemal S., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası emniyet ekipleri soruşturma başlatırken, beIN Sports çalışanları binadan tahliye edildi. Güntekin Onay'ın ise olay sırasında binada olmadığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Bu şok edici olay, medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da "yayıncı kuruluşa yapılan saldırı" etiketi gündemin üst sıralarına yükseldi.

İLK AÇIKLAMA

beIN SPORTS, kanalın Ayazağa'daki yerleşkesine oyuncak silahla giren şüpheli hakkında bir açıklama yayımladı.

Kanalın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup olayda kimse yaralanmamıştır. Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

