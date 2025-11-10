BIST 10.858
DOLAR 42,23
EURO 48,88
ALTIN 5.553,71
DÜNYA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump’tan “korkmadığını” söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump’tan “korkmadığını” söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisini “profesyonelce ve yapıcı” olarak nitelendirerek, ondan “korkmadığını” belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'deki başkanlık sarayında, The Guardian gazetesine ABD ile ilişkilere dair açıklamada bulundu.

“Dünyadaki herkesin Trump'tan korktuğunu” öne süren Zelenskiy, bu durumun kendisi için de geçerli olup olmadığı sorulduğunda, “hayır” cevabını verdi.

Zelenskiy, “Amerika ile düşman değiliz. Dostuz. Neden korkalım?" ifadelerini kullandı.

Trump’ın da kendisi gibi halk tarafından seçildiğini belirten Zelenskiy, Amerikan halkının tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ABD’nin uzun yıllardır stratejik ortakları olduğunu ve iki ülkenin “derin ortak değerleri” paylaştığını ifade ederek, Trump ile ilişkilerini de “normal”, “profesyonelce” ve “yapıcı” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, ABD'li üreticilerden 27 Patriot hava savunma sistemi sipariş etmek istediğini kaydeden Zelenskiy, Avrupa devletlerinin Patriot'larını Ukrayna'ya ödünç verebileceğini dile getirdi.

Zelenskiy ayrıca, röportaj sırasında başkanlık sarayında elektrik kesintisi yaşanması üzerine, Rusya’nın saldırılarını gerekçe göstererek, “Bu bizim hayat şartlarımız, normal. Her yerde olduğu gibi Kiev'de de elektrik dalgalanmaları yaşıyoruz." dedi.

