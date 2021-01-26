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Gaziantep'te Fatma Nine Atatürk'ü görüşünü anlattı: Boyum yetmeyince...

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, Mustafa Kemal Atatürk’ü tren ile ilçedeki Fevzipaşa Garı'na geldiğinde gördüğünü heyecanla anlattı.

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Türkbahçe Mahallesi’nde 6 çocuk annesi ve 38 torunu bulunan Fatma Tıraş, Atatürk’ün Fevzipaşa Garına geldiği günü hatırladığını söyledi. Atatürk'ün gara geldiğini ve 2 saat mola verdiğini heyecanla analtan Fatma Tıraş, "10 yaşında vardım ve kalabalıkta boyum yetmeyince bir taş getirip üzerine çıkıp, Atatürk’ü vagonun penceresinde gördüm. Atatürk mavi gözleriyle etrafa bakıyordu, insanları selamlıyordu. Tren 2 saat kadar kaldıktan sonra hareket eti. Atatürk’ü çok seviyorum” dedi.

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