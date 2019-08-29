Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Torbalar kesinleşti. Kura çekimi 19:00'da Monaco'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapılacak.

Perşembe günü Türkiye saati ile 19:00'de başlayacak olan törende, Süper Lig'in son şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kuraya dördüncü torbadan katılacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Pot 1

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Bayern Munich

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

Zenit

Pot 2

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Ajax

Benfica

Pot 3

Lyon

Bayer Leverkusen

Salzburg

Olympiacos

Club Brugge

Valencia

Inter Milan

Dinamo Zagreb

Pot 4

Galatasaray

Lokomotiv MoscowKızılyıldız

Genk

RB Leipzig

Slavia Prague

Atalanta

Lille